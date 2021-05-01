Водія вже затримували за п'яне водіння – Геращенко про смертельне ДТП в Києві

Раніше суддя закрила справу, але на цей раз водієві не уникнути відповідальності

Сьогодні вночі в Києві п'яний водій легковика тікав від патрульних і врізався в електроопору – 18-річна дівчина загинула. О 13:20 в Шевченківському суді столиці водієві визначать запобіжний захід.

Реклама

Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі телеканалу "Украіна24".

Так, о другій годині ночі патрульні помітили автомобіль "Інфініті", який порушував правила дорожнього руху, патрульні подали знак авто зупинитися, натомість водій почав тиснути на газ і розганятися зі швидкістю далеко за 100 км/ч.

За словами Геращенко, яка загинула 18-річну дівчину звали Олександра.

"Водій затриманий поліцією, о 13:20 в Шевченківському суді Києва буде визначатися запобіжний захід водієві. Поліція і прокуратура Києва проситиме закрити його під арешт, тому що такі люди для суспільства становлять небезпеку", – каже заступник міністра.

Реклама

Як з'ясувалося, рік тому цього водія вже затримували у Вінницькій області також за водіння в нетверезому вигляді, але "суддя затягла розгляд цієї справи на більш трьох місяців і закрила справу".

"Місяць тому прийняли закон про підвищення відповідальності для п'яних водіїв. Зараз може отримати водій до 10 років позбавлення волі, раніше це було 8. І вже не будуть потрапляти такі водії під амністію" , – говорить Антон Геращенко.

У соцмережах писали, що водій нібито онук екс-міністра МВС Миколи Білоконя.

Реклама

"У нього дійсно прізвище Білоконь, але інше по батькові. Для нас немає різниці чий він родич, він буде відповідати за свої дії", – сказав заступник міністра МВС.

Нагадаємо, в Києві велосипедистка збила пішохода, обидві жінки в лікарні.

Крім того, в Рівненській області зіткнулися п'ять автомобілів.