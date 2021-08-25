Водорості знищують Дніпро в Києві – чим вони небезпечні і як боротися (фото)

Біля мосту Метро, а також уздовж набережної – вода ядовіто- зеленого кольору, а також весь берег заріс високим бур'яном

Під мостом "Метро" вода цвіте і погано пахне. Фото: колаж "Сьогодні"

Дніпро в районі Києва продовжує лякати городян своїм зелено-отруйним цвітом. Нещодавно ми писали про позеленілий Русанівський канал і частину річки біля моста Патона, але така ж ситуація в районі Оболоні і біля моста "Метро".

Реклама

Сайт "Сьогодні" розібрався: звідки взялася зелена жижа, наскільки вона небезпечна і чи є від неї порятунок.

Зелене і погано пахне

Біля мосту "Метро", а також уздовж набережної – вода ядовито-зеленого кольору. Плюс весь берег заріс бур'яном заввишки більше двох метрів. Але найбільше лякає колір води біля берега. Зелена жижа займає до 10 метрів, нею покриті зарості водного горіха, який розрісся по мілководдю. У воді плаває багато сміття, корчів, пластикових пляшок. А ще від зеленої рідини віддає неприємним запахом.

Дніпро в районі моста Метро так виглядає зараз. Фото: "Сегодня"

На жаль, це не лякає місцевих рибалок. Вони спокійно ловлять рибу прямо в цій рідині. Кажуть, що спійманий улов відмивають і колір води їх давно не лякає.

"Я намагаюся закидати гачок з наживкою за рідину і потім відмивають рибу від зелені. На якість юшки – це не впливає", – розповів один з рибалок.

Реклама

Рибалки продовжують ловити рибу. Фото: "Сьогодні"

Що це таке?

Екологи пояснюють, що зелена жижа – це синьо-зелені водорості, схожі на соплі. Вони масово з'являються в Дніпрі в серпні. Вода в районі Києва не якісна, брудна. Тому водоростям в ній добре, плюс спека сприяє їх росту. Мікроскопічні водорості формують собою зелену кашу в воді.

"Водорості – це сезонна проблема для будь-якої водойми України. Літо в цьому році дуже спекотне – температура води вище від норми. Від цього рослинність в Дніпрі дуже швидко зростає. В тому числі, мікроскопічні водорості", – пояснює сайту "Сьогодні" еколог Олександр Соколенко.

Вода в Дніпрі колір. Фото: "Сьогодні"

Звідки з'явилася?

Водорості потрапляють в Дніпро з Київського водосховища. Це штучна і невелика водойма, яку просто окупували ці мікроскопічні рослини.

"Київське водосховище – це величезна мілководна територія. Температура води там ще більше, ніж в Дніпрі. Невелика глибина і висока температура води дозволяює інтенсивно рости водоростям. Їх там дуже багато – це практично зелена маса в великих обсягах. Коли їх стає занадто багато, то вони змиваються водою через дамбу Київської ГЕС в Дніпро. У районі Києва в місцях, де відсутня течія, водорості осідають і перетворюють прибережну зону в зелене болото", – пояснює еколог.

Неприродний колір води по всьому березі. Фото: "Сьогодні"

Реклама

Також зростання водоростей у Дніпрі сприяє наявність забруднень, зокрема, фосфатів. Все це в комплексі дає нам цю жахливу картину Дніпра в районі Києва.

Чим небезпечна зелена жижа?

За словами еколога Олександра Соколенко, водорості небезпечні насамперед для рибного запасу річки.

"На території Київського водосховища критично низько падає рівень кисню у воді. Ці рослини забирають світло. Плюс ця маса гниє і виділяє вуглекислий газ. Від цього якість води суттєво погіршується і починається масовий мор риби. Те ж відбувається в Дніпрі, куди потрапляють водорості", – пояснює Олександр Соколенко.

Водорості можуть викликати сезонний мор риби в Дніпрі.

Вони токсичні для людини і тварин.

Тому, якщо ваша собака викупалася в такій воді, її слід помити

При купанні в Дніпрі не ковтайте воду.

Разом з нею в організм потраплять водорості, а при великій кількості вони можуть привести до істотного погіршення здоров'я: розлади кишечника і отруєння.

Як боротися?

Експерти кажуть, якби Дніпро був чистим, то такого явища не спостерігалося б. Потрібно не забруднювати головну річку країни, будувати очисні споруди. Займатися вирішенням цієї проблеми комплексно.

Близько прогулянкових теплоходів така ж ситуація. Фото: "Сьогодні"

На думку екологів, потрібно регулярно контролювати стан води в Дніпрі, а також його правобережних приток, які сильно забруднюють Дніпро.

"Якщо допустити, що стан води покращиться, то водоростей стане менше. Але це в ідеалі. Але якщо враховувати, що основний фактор їх розмноження – це спекотна погода, то на це ми, на жаль, не зможемо вплинути. Плюс дуже проблематично вирішити проблему з Київським водосховищем, де ростуть водорості. Іноді звучать ідеї про його ліквідацію. Але, щоб його висушити – будуть потрібні величезні фінансові ресурси і технічно це дуже важко зробити. До того ж потрібно думати, як поведе себе екосистема, яка вже сформувалася за роки навколо цієї штучної водойми. Тобто, найближчим часом цю проблему не вирішити", – вважає еколог Олександр Соколенко.

Що кажуть в КМДА

Реклама

Столичні власті стверджують, що на появу синьо-зелених водоростей у Дніпрі впливають два фактори. Перший – кліматичний: через спеку, водорості починають активно рости.

Другий – людський, а саме використання фосфатів у миючих засобах. У Європі ще в 80-90-х роках перейшли на більш безпечну побутову хімію. Ми тільки робимо до цього перші кроки.

"Фосфати є фактично добривом для росту синьо-зелених водоростей. На жаль, наші водоканали не можуть очистити воду від фосфатів через застаріле обладнання. Втім, проблему можна вирішити, зменшивши кількість фосфатів у миючих засобах. З такою пропозицією виступило Міністерство захисту навколишнього середовища. У свою чергу Кабмін вніс зміни в постанові про технічні регламенти миючих засобів. Тим самим поетапно буде зменшено їх кількість, а саме фосфору й азоту", – розповів сайту "Сьогодні" Олександр Возний, начальник управління екології та природних ресурсів КМДА.

За словами чиновника, синьо-зелені водорості завжди росли в річках, але за рахунок того, що вони підживлено фосфатами, мікроскопічних рослин в останні роки стало значно більше.

Раніше ми писали, що: