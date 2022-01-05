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Хвиля "мінувань" триває: у Києві терміново евакуювали людей із ТРЦ

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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5 січня, 17:01
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У Києві вкотре повідомили про замінування торговельного центру – на місці шукають вибухівку
У Києві "замінували" ТРЦ "Район"
У Києві "замінували" ТРЦ "Район" / Фото: Колаж: Сьогодні

У Деснянському районі Києва на вулиці Миколи Лаврухіна, 4, терміново евакуювали людей із ТРЦ "Район". У поліцію вкотре повідомили про мінування торгового центру.

Про це сайту "Сьогодні" розповіли в поліції Києва.

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Нині на місці працюють спецслужби. Копи шукають, де може бути вибухівка.

"Надійшов телефонний дзвінок про мінування ТРЦ. На місце виїхали співробітники поліції, вибухотехніки та кінологи. Проводиться евакуація відвідувачів та персоналу ТРЦ. Правоохоронці перевіряють приміщення ТРЦ", – розповіли в поліції.

Хвиля мінувань в Україні

Останнім часом в Україні, зокрема й у Києві, почастішали помилкові мінування:

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