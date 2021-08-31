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Крали гроші на ремонт в під'їздах. Проходять обшуки в комунальному підприємстві "Київжитлоспецексплуатація"

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
31 серпня, 16:09
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Посадові особи працювали за схемою і укладали "фіктивні" акти виконаних робіт з підрядниками
Перевірка документації в КП. Фото: колаж "Сьогодні"
Перевірка документації в КП. Фото: колаж "Сьогодні"

Столична прокуратура проводить обшуки в приміщенні КП "Київжитлоспецексплуатація". В рамках розслідування крадіжки грошей з бюджету Києва, які були передбачені на капремонт в житлових будинках міста.

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Про це повідомляє Прокуратура Києва в Facebook.

Протягом листопада-грудня 2020 року посадовими особами було укладено низку договорів з підрядними організаціями на капремонт місць загального користування (під'їздів) в житлових будинках столиці.

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"З метою заволодіння бюджетними коштами, достовірно знаючи, що роботи в повному обсязі не виконані або виконані всупереч обсягам, передбаченим тендерною документацією та укладеними договорами, підписали "фіктивні" акти виконаних робіт", – йдеться в повідомленні.

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Сьогодні проводяться обшуки в комунальному підприємстві. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Крадуть на туалетах, школах і смітті

Це далеко не перший обшук, який пройшов в столичних департаментах і на комунальних підприємствах міста останнім часом. Практично кожен день столична прокуратура разом з Державним бюро розслідувань повідомляє про нові подібні заходи.

  • 17 серпня пройшли обшуки в офісі комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ", керівництво якого розробило схему крадіжки коштів при проведенні робіт з капітального ремонту дитячих садків у Печерському, Оболонському, Солом'янському та Дарницькому районах столиці. Згідно з матеріалами слідства, протягом 2019 року це підприємство перевело підрядникам 30 млн грн за роботи, які не виконувалися.
  • 17 серпня пройшли обшуки в службових приміщеннях комунального підприємства "Солом'янка-Сервіс" за фактом розтрати близько 5 млн грн бюджетних коштів. Вони виділялися на реконструкцію середньої загальноосвітньої школи в Солом'янському районі міста Києва.
  • 17 серпня обшуки пройшли в КП "Київкомунсервіс" і його підрядних підприємствах. Згідно з матеріалами слідства, посадові особи КМДА і КП "Київкомунсервіс" організували схему отримання бюджетних коштів за послуги з вивезення твердих побутових відходів, які в реальності не надавалися.
  • 16 липня прокуратура прийшла в КП "Київводфонд". Співробітники цього комунального підприємства підозрюються в розкрадання 7 млн грн на придбання товарів і виконанні робіт з капітального ремонту бюветних комплексів та громадських туалетів.
  • 8 липня в головному офісі ЗАТ "АК" Київводоканал "співробітники Державного бюро розслідувань проводили обшуки за фактом розкрадань на об'єктах будівництва водопровідно-каналізаційного господарства.

Нагадаємо, що голова КМДА Віталій Кличко вважає, що всі ці обшуки – свідоцтво політичного тиску на нього і на столичну владу.

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