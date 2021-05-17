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Біля фабрики Roshen в Києві утворився гейзер, що парує (відео)

17 травня, 20:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

У Мережі з'явилося відео з місця події

У Києві біля кондитерської фабрики "Рошен" сталася НП – прорвало гарячу воду.

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Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.

Так, фабрика знаходиться на проспекті Науки, 1.

"Гейзер із окропу пішов у фабрики Roshen", – пишуть в Мережі.

Очевидці виклали в інтернет відео, на якому видно, як пара піднімається вгору.

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Поки невідомо, що сталося.

Раніше ми писали, що в центрі Києва прорвало трубу – через аварію вулицю Пушкінську практично залило окропом.

Нагадаємо, раніше в Києві під час перемикання насосних агрегатів на Деснянській водопровідній станції виникла аварійна ситуація. Тому було знижено тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом'янського районів.

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