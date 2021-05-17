Біля фабрики Roshen в Києві утворився гейзер, що парує (відео)

У Києві біля кондитерської фабрики "Рошен" сталася НП – прорвало гарячу воду.
Про це повідомляє Київ Зараз в Telegram.
Так, фабрика знаходиться на проспекті Науки, 1.
"Гейзер із окропу пішов у фабрики Roshen", – пишуть в Мережі.
Очевидці виклали в інтернет відео, на якому видно, як пара піднімається вгору.
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Поки невідомо, що сталося.
Раніше ми писали, що в центрі Києва прорвало трубу – через аварію вулицю Пушкінську практично залило окропом.
Нагадаємо, раніше в Києві під час перемикання насосних агрегатів на Деснянській водопровідній станції виникла аварійна ситуація. Тому було знижено тиск у водопровідній мережі Деснянського, Дніпровського, Дарницького, Печерського, Голосіївського та Солом'янського районів.