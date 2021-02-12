Біля метро "Чернігівська" ледь не замерз на смерть громадянин Швейцарії

У соціальних мережах обговорюють дивний випадок. Нібито біля станції метро "Чернігівська" сьогодні вранці виявили мертвим громадянина Швейцарії. Повідомляється, що молодик замерз від холоду і був без взуття.
"Тіло 23-річного хлопця з Швейцарії знайшли вранці. У поліції повідомили, що вночі його затримали за бійку, але близько 1:00 відпустили", – повідомляє паблік "Київ Сейчас".
У пабліку було сказано, що як хлопець виявився у метро без взуття – з'ясовують правоохоронці.
"На цій Чернігівській триндець, як страшно і вдень знаходитися. А вночі-то і тим більше", – пише користувач Олена.
Втім, в поліції Києва відзначають, що хлопець був живий, коли його виявили.
"Молодий чоловік, якого виявили біля станції метро "Чернігівська" живий. Його забрала бригада швидкої допомоги. Інші подробиці нам невідомі", – повідомили сайту "Сьогодні" в поліції Києва.
Там не змогли відповісти чи був у хлопця конфлікт з поліцією.
"У нас немає такої інформації про конфлікт з поліцією, також немає інформації чи був він без взуття і громадянином іншої країни. Відомо лише, що чоловік був живий і його відвезла бригада швидкої медичної допомоги", – повідомили нам правоохоронці.
За даними "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва", громадянин Швейцарії був живий.
"Вранці в центральну диспетчерську надійшов виклик, що біля станції метро "Чернігівська" замерзає людина. Ним виявився молодий швейцарець 23 років. За словами співробітників поліції, напередодні він був затриманий за бійку, а вже близько 1-ї ночі відпущений з відділення. Вранці перехожі знайшли його біля станції метро "Чернігівська" без взуття з ознаками переохолодження, повідомивши, що "людина замерзає". Обставини з'ясовує поліція", – повідомляється на сторінці центру в соціальних мережах.
На питання "Сьогодні" про стан здоров'я молодої людини, нам не змогли відповісти заявивши, що не розголошують інформацію і персональні дані про пацієнтів, які були госпіталізовані.
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