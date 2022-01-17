Можливий підпал. У Києві на Виноградарі спалахнула нова пожежа (фото)

НП сталася на проспекті Георгія Гонгадзе, 8

У столиці сталася пожежа у будівлі. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві загорілася стара покинута будівля. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Що відомо про пожежу?

На проспекті Георгія Гонгадзе, 8, горить стара будівля.

У ДСНС Києва кажуть, що виклик надійшов о 12:26. Наразі на місці працюють пожежники – гасять сміття на відкритій території. Площа пожежі становить 35 квадратних метрів.

Варто зазначити, що в будівлі часто мешкають безхатченки, можливо, вони грілися і підпалили сміття.

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Пожежа у Києві

У Києві безхатченки влаштували масштабну пожежу

На Виноградарі у Києві спалахнула залишена будівля. Пожежу влаштували безхатченки, які часто збираються там, щоб зігрітися.

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Загоряння виникло на проспекті Григорія Гонгадзе, 20а. У ДСНС Києва кажуть, що спалахнуло сміття на площі 15 квадратних метрів. Вогонь загасили.