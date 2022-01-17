Можливий підпал. У Києві на Виноградарі спалахнула нова пожежа (фото)

У Києві загорілася стара покинута будівля. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Що відомо про пожежу?
На проспекті Георгія Гонгадзе, 8, горить стара будівля.
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У ДСНС Києва кажуть, що виклик надійшов о 12:26. Наразі на місці працюють пожежники – гасять сміття на відкритій території. Площа пожежі становить 35 квадратних метрів.
Варто зазначити, що в будівлі часто мешкають безхатченки, можливо, вони грілися і підпалили сміття.
Пожежа у Києві
У Києві безхатченки влаштували масштабну пожежу
На Виноградарі у Києві спалахнула залишена будівля. Пожежу влаштували безхатченки, які часто збираються там, щоб зігрітися.
Загоряння виникло на проспекті Григорія Гонгадзе, 20а. У ДСНС Києва кажуть, що спалахнуло сміття на площі 15 квадратних метрів. Вогонь загасили.
У цьому будинку постійно відбуваються пожежі, оскільки тут живуть безхатченки, а в холоди гріються.
Основні причини пожеж взимку
З настанням холодів та опалювального сезону зростає кількість пожеж. Основні причини їх виникнення:
- порушення правил облаштування та експлуатації електрообладнання;
- порушення правил облаштування та експлуатації пічного опалення;
- необережне поводження з вогнем.