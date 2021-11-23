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Можливе вбивство. У Києві знайшли мертвим колишнього суддю Сергія Зінченка

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
23 листопада, 17:15
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У поліції вважають це самогубством. Інших деталей у відомстві не озвучили
Колишнього суддю Солом'янського районного суду Києва Сергія Зінченка знайшли мертвим
Колишнього суддю Солом'янського районного суду Києва Сергія Зінченка знайшли мертвим / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві знайдено мертвим колишнього суддя Солом'янського суду Сергія Зінченко.

Про це "Українським Новинам" повідомили в поліції.

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У поліції вважають це самогубством, але адвокат Зінченко вважає, що її клієнта застрелили

"Це сталося у четвер, 18 листопада. Шевченківський район, вулиця Лук'янівська. Попередньо йшло як самогубство" , – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що на початку 2017 року Зінченка затримали під час отримання хабаря у розмірі $22 тис. Отриманий хабар він повинен був передати посадовим особам Міністерства юстиції України за сприяння у знятті арешту з приміщення, яке перебувало у заставі банку.

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Не перший випадок

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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