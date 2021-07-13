Лікар-різник: в Київській області перехожий завдав чоловікові 11 колото-різаних ран

Раніше підозрюваний вже затримувався за напад на людину і нанесення більше 40 ударів викруткою

Правоохоронці затримали зловмисника. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області на Таращанському мосту пізно ввечері, 8 липня, місцевий житель повертався з роботи додому. Посеред мосту на нього напав невідомий, і завдав ножем тілесні ушкодження.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіціі області в Facebook.

Потерпілий з колото-різаним пораненням був доставлений в лікарню, але під час реанімації 48-річний чоловік помер.

"Ним виявився 38-річний уродженець Луганщини, який мешкав на Білоцерківщині та працював лікарем у Володарській лікарні. Він безпричинно наніс 11 ножових поранень загиблому з хуліганських мотивів", – зазначив глава поліції Київщини Андрій Небитов.

Зловмиснику вже повідомили про підозру в кримінальному злочині, передбаченого п. 7 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Читайте також: Зеленський в Литві, розстріл копа в Києві і вбивство президента Гаїті – головні новини СЬОГОДНІ

Як з'ясувалося, підозрюваний вже затримувався поліцією Київської області за напад на людину – він завдав більше 40 ударів викруткою. Тоді його помістили в ізолятор тимчасового тримання, йому інкримінували замах на вбивство і виробництво було направлено до суду.

Нагадай, що дворічний хлопчик, якого підрізав вітчим, помер в лікарні Дніпра.

Раніше ми повідомляли, що в Одеській області шестирічну дитину госпіталізували з вогнепальним пораненням.