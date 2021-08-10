Всі говорять. Лукашенко нахамив Гордону, а Alyona Alyona влаштувала дрифт у центрі Києва – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Відомий журналіст Дмитро Гордон відповів на образи білоруського диктатора, а "Нова пошта" загубила дорогу посилку

Зліва на фото журналіст Дмитро Гордон, а праворуч - реперка Alyona Alyona. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 10 серпня, клієнт "Нової пошти" поскаржився на втрату його посилки вартістю 4 тисячі доларів, а журналіст Дмитро Гордон після образи від Лукашенка випив його бальзам. Також на Софійській площі в Києві Alyona Alyona влаштувала дрифт.

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"Нова пошта" загубила дорогу посилку

Клієнт "Нової пошти" поскаржився на втрату його посилки вартістю 4 тисячі доларів. За його словами, він відправив Asic-майнер 1 серпня цього року із Запоріжжя до Києва, але до одержувача посилка так і не дійшла. Він уточнив, що пыд час відправки вказав мінімальну ціну посилки, оскыльки раніше у нього не виникало якихось проблем.

Клієнт розповів, що звернувся у відділення, з якого відправляв посилку, і написав претензію, проте отримав відмову.

До слова, оголошена вартість – це вартість відправлення, що вказується відправником під час оформлення посилки, і у разі пошкодження або втрати – компенсується компанією.

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Після того, як клієнт написав відповідне звернення в Facebook, "Нова пошта" повідомила, що питання про можливість компенсації вже передали фахівцям відповідального підрозділу.

Лукашенко нахамив Гордону

Український журналіст Дмитро Гордон відповів самопроголошеногму президентові Білорусі Олександру Лукашенку на його висловлювання, в якому він запропонував посадити Гордона в СІЗО і назвав його мерзотником.

Гордон заявив, що йому не сподобалося, як обізвав його Лукашенко, і зазначив, що в ході їхньої останньої зустрічі Лукашенко спілкувався у більш миролюбному ключі. Журналіст додав, що Лукашенко, незаконно зайнявши пост глави держави у 2020 році, змінився в гірший бік.

Журналіст також підкреслив, що якщо б білоруський лідер дійсно був зацікавлений в благополуччі свого народу, він би добровільно відмовився від влади.

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Потім він заявив, що у нього ще залишився подарований Лукашенком бальзам, і випив його залпом, вимовивши тост за свободу білоруського народу. Гіркий напій Гордон заїв цукерками власного виробництва.

Дрифт на Софійській площі у Києві

Компанія Red Bull UA опублікувала фото і відео зі скандальних зйомок на Софійській площі. У машинах, які дрифтували, перебували реперка Alyona Alyona і чемпіон України з дрифтингу Олександр Гринчук.

Рев моторів було чути в усіх прилеглих кварталах. Жителів столиці здивувало, що гонки влаштували на вже розбитій плитці Софійської площі, що не ремонтувалася багато років.

А в поліції Києва нам повідомили, що на Софійській площі знімають кліп. Дозвіл на проведення дрифту, як виявилося, не давав ніхто.

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РФ може напасти на Україну у вересні

Імовірність масштабного вторгнення Росії в Україну особливо велика у вересні, коли поблизу наших кордонів проходитимуть навчання "Захід-2021". Нападу варто чекати з Донбасу, але поки російський лідер Володимир Путін чекає переговорів керівництва України і США. Про це йдеться в нашій статті на сайті "Сьогодні".

Колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ, ексглава штабу АТО генерал-лейтенант Ігор Романенко сказав нам, що зараз Путін вичікує, чим закінчиться зустріч Зеленського з Байденом, потім, можливо, сам проведе переговори з президентом України і тільки після цього прийме рішення – атакувати Україну чи ні.

"Нафтогаз" відновив тарифи на газ

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" ввела новий тарифний план "Комфортний сезон". Він дозволяє платити за газ помісячно рівномірними частинами. При цьому річний тариф на газ із фіксованою ціною теж залишається чинним, а дію місячного тарифу (ціни в ньому мінялися щомісяця) призупинено.

Передбачається, що новий тариф допоможе споживачам спланувати витрати протягом опалювального сезону. Перейти на новий тариф можуть ті клієнти "Нафтогазу", які не мають заборгованості.

Які тарифи наразі діють у "Нафтогазу"

Ціна на газ у тарифах "Нафтогазу"