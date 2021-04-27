Усі говорять. У Києві підліток зарізав сім'ю і декілька днів жив з трупами (фото)

27 квітня в Києві сталося потрійне вбивство – 16-річний підліток зарізав ножем всю свою сім'ю – батька, матір і восьмирічного брата.

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Сайт "Сьогодні" розповідає все, що відомо про жахливий випадок.

Що сталося?

У поліцію звернулася киянка. Вона повідомила, що вже три дні її син, який проживає з сім'єю на вулиці Ревуцького, не виходить на зв'язок. По приїзду поліцейських їм двері не відкрили, тому замки зламали.

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Потрапивши в квартиру, були виявлені тіла власників квартири і їх малолітнього сина зі слідами насильницької смерті. З'ясувалося, що до потрійного вбивства причетний 16-річний старший син потерпілих. Його затримала поліція, при собі у підлітка був ніж.

Хлопець розповів, що під час чергової сварки з батьками спочатку вбив батька і матір, потім – брата. Після скоєного злочину він кілька днів перебував у квартирі з трупами, а коли зниклу родину почали розшукувати родичі, втік.

Що кажуть в поліції?

Ймовірна причина жахливого вбивства – сімейний конфлікт. Хлопцеві здавалося, що брата люблять більше, однак, більш точно встановить психологічна експертиза. У поліції поки не можуть назвати точну версію скоєння злочину.

Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

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Де навчається 16-річний хлопець – в школі або в училищі, також поки не говорять. Також поки невідомо, ким працювали батьки хлопця. Як повідомили правоохоронці, конфлікти в цій родині траплялися неодноразово, але при цьому хлопчик не перебував на обліку у відповідних службах.

Що кажуть сусіди?

За словами сусіда по сходовій клітці, це була скандальна сім'я, а батьки підозрюваного дуже любили алкоголь. Вони вели свій спосіб життя. Туди неодноразово викликали поліцію на регулярний шум і бійки в їх квартирі. Мешканці будинку кажуть, що живуть тут по 25 років, а сім'я, в якій сталася трагедія, оселилася тут років п'ять тому.

"З їх поселенням в будинку відразу стало помітно шумно. Я постійно чула скандали з їх квартири, п'яні крики, розбирання, лайка ... Про батьків говорив, що вони хворі", – говорить сусідка.

Фото: Олександр Марущак/"Сьогодні"

Як розповіла ще одна сусідка, старший син був мовчазний і ходив як тінь, з капюшоном на голові. Ймовірно, у нього вже просто не витримали нерви, важко дуже жити в постійному стресі і напрузі.

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Його батько постійно хвалився, що він збирається розлучитися зі своєю дружиною і дітей забере собі, мовляв, купив уже квартиру – родичі допомогли. Був окриленим, мовляв, діти тепер будуть жити в гарній атмосфері.

"Старший брат дуже дбав про молодшого. Зав'язувати йому шнурки, забирав з вулиці і шукав у дворі. Навіть страшно подумати, що він після цього його вбив. Напевно, щоб той потім не мучився по дитбудинках і не отримав стрес від того, що зробив старший брат", – говорить ще одна сусідка.

Що говорить сам підозрюваний?

За його словами, його "перемкнуло" і він не знав, що робити далі, а молодшому братові давав "останній шанс", однак він не виправився.

Так, хлопець прожив кілька днів в квартирі зі своїми убитими родичами, а вийшов на вулицю і ховався біля будинку, коли на сполох забила його бабуся.

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