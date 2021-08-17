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Усе літає, очі заcипає піском: Київ і передмістя накрила сильна буря (відео)

Юлія Безпечна Юлія Безпечна Нічний редактор Сьогодні
17 серпня, 23:04
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Зі столиці, Ірпеня, Немішаєва і Гостомеля повідомляють про пилову бурю і потужні грози, від сильного вітру трясе будинки і згинає дерева
У Києві і передмістях піднялася буря / колаж "Сьогодні"
У Києві і передмістях піднялася буря / колаж "Сьогодні"

У Києві та сусідніх зі столицею населених пунктах увечері 17 серпня піднявся сильний вітер. У центрі столиці очі засипає піском, у деяких районах почалася сильна гроза.

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Про це повідомляють очевидці та користувачі соцмереж.

Про сильну грозу з вітром, від якого "трясуться будинки", повідомляють жителі смт Немішаєве (Бородянський район). Також справжня буря піднялася в Ірпені і Гостомелі – місцеві побоюються падіння сосен, які нахиляються від вітру.

Гідрометцентр попереджав

Зазначимо, раніше Укргідрометцентр попереджав про жовтий рівень небезпеки 17 серпня у західних, Житомирській та Вінницькій областях – зокрема прогнозували грози та шквальний вітер.

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18 серпня бурю обіцяють в північних, Вінницькій, центральних, Одеській та Миколаївській областях – прогнозують грози, місцями значні дощі, град, шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, в окупованому Криму в місті Керч пройшла потужна злива, в результаті якої місто затопило – городяни насилу пересувалися вулицями, на маршрути не вийшли трамваї і тролейбуси.

Ми також повідомляли, що Харків накрила крижана буря- місто "атакував" сильний дощ з градом.

Крім того, нещодавно сильний град зупинив рух на трасі Одеса – Київ, а в Миколаївській області шквальний вітер зривав дахи з будинків.

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