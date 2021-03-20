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Спалили табличку і розмалювали стіни Офісу президента: як пройшла акція на підтримку Стерненка (фото і відео)

20 березня, 20:07

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Прихильники Стерненка вибили скло з вхідних дверей

У Києві під будівлею Офісу президента на Банковій проходить акція на підтримку Сергія Стерненка в день його народження. На місці були чутні удари від піротехніки, на вулиці багато диму.

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Журналісти "Сегодня" знаходилися на місці акції протесту і стежили за ходом подій.

Що вимагають учасники акції:

  • Звільнити засудженого Сергія Стерненка.
  • Звільнити Андрія Антоненка та інших політв'язнів.
  • Накласти санкції РНБО на Андрія Портнова.
  • Відставка Ірини Венедиктової.
  • Відставка Арсена Авакова.

На будинку навпроти, поруч з Будинком з химерами, розклеєно багато листівок зі словами "Не чуєш? Побачиш!", "Свободу патріотам", "Усі ми випадкові перехожі".

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Станом на 20:00 на Банковій зібралися понад 300 людей, грає музика, чутні хлопки. Все в диму і в "червоному світлі" через фаєри.

Учасники акції скандували "Свободу політв'язням", "Аваков – чорт", "Волю Стерненку", "З днем народження, Сергій", "Зеленський – виходь" і "Путін – х*ло".

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Прихильники Стерненка облили фарбою і підпалили табличку "Президент України" на будівлі Офісу президента. Поліція намагалася витіснити активістів, але почалася контратака і правоохоронців самих відтіснили.

Також вони розбили скло на вхідних дверях в ОПУ.

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Під вікнами Офісу президента активісти запустили салют. Станом на 20:40 організатори заявили, що акція закінчилася. Люди почали розходитися.

    Нагадаємо, також прихильники Стерненко сьогодні зібралися під будівлею СІЗО в Одесі.

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    протести фаєр дим стерненко Офіс президента

    Джерело: Сьогодні

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