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Все в диму: у Києві горить ринок "Оболонь" (фото, відео) — оновлено

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
6 грудня, 00:56
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Чому сталася пожежа наразі невідомо
Пожежники намагаються загасити полум'я/Колаж: Сьогодні
Пожежники намагаються загасити полум'я/Колаж: Сьогодні

У Києві на вулиці Героїв Дніпра палає ринок "Оболонь". На місці інциденту працює ДСНС.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Деталі

Про пожежу на території ринку "Оболонь" стало відомо пізно ввечері в соцмережах. Відомо, що нині полум'я намагаються загасити працівники ДСНС. Що стало причиною пожежі — невідомо.

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Пожежники загасили вогонь

По прибуттю на місце працівників ДСНС було встановлено, що загоряння виникло в декількох кіосках, з розповсюдженням вогню на поруч розташовану 2-поверхову будівлю. О 23:38 пожежу було локалізовано на площі 200 кв. м, а о 00:03 ліквідовано.

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Наслідки пожежі

Внаслідок пожежі 8 торговельних павільйонів знищено вогнем та 22 вогнеборцям вдалось врятувати. На місці події працювало 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 35 чоловік особового складу.

Жертв та постраждалих немає. Причини та обставини пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

У Києві сталася пожежа і вибух у багатоповерхівці

У Києві на вулиці Максима Берлінського, 31, сталася пожежа і вибух у житловому п'ятиповерховому будинку. На місці працювала ДСНС.

"У квартирі на третьому поверсі сталося загоряння холодильника. Через це обгоріла газова трубка і стався потужний вибух газу. Внаслідок вибуху розвалився балкон квартири, точніше відлетів утеплювач балкона. Внаслідок НП жертв і постраждалих немає", — розповіли в Департаменті муніципальної безпеки КМДА.

З будинку, де стався інцидент, евакуювали людей.

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