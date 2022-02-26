Усіх поклали. ВСУ розгромили ворога в районі "Берестейської" у Києві

Військову частину відстояли, не залишивши ворогові шансу

Київ цієї ночі. Фото Reuters

Військову частину в районі метро "Берестейська" відстояли, а всі атакуючі сили ворога розгромлені. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

"На метро "Берестейська" 101-ою бригадою знищено колону: 2 легковики, 2 вантажівки з боєкомплектами, танк. Все спокійно, всіх поклали", – йдеться у повідомленні.

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Бій на Берестейській

У столиці точилися бої – біля метро "Берестейська" прогримів потужний вибух. За повідомленнями ЗМІ, впав Берестейський міст. Згодом з'явилася інформація, що наші військові відбили військову частину на Берестейській.

Бої у Києві

Напередодні мешканці столиці чули звуки пострілів на Троєщині. Після цього в Мережі з'явилася інформація, що наші захисники упіймали російських окупантів. У соцмережі опублікували відео, що стріляли на вулиці Бальзака, 55Б.