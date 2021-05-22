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Викинув кішку з кошенятами з вікна. Киянину загрожує вісім років в'язниці

22 травня, 12:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

До поліції на чоловіка заявила місцева жителька

У Києві повідомили про підозру 42-річному жителю Троєщини за жорстоке поводження з тваринами. Власник приміщення викинув кішку і чотирьох кошенят з вікна сьомого поверху. За скоєне йому загрожує строк.

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Про це повідомляє пресслужба ГУ Нацполіції Києва у Facebook.

У поліцію від місцевої жительки надійшло повідомлення про те, що невідомий викидає тварин з вікна багатоповерхівки на вулиці Оноре де Бальзака.

"Фігурант напідпитку вирішив погратися з тваринами. Під час гри доросла кішка подряпала йому руку, через це правопорушник викинув її та чотирьох кошенят з вікна сьомого поверху. У результаті падіння чотири тварини загинули, одне кошеня перебуває на лікуванні у ветеринарній лікарні", – говорить слідчий Деснянського управління поліції Олександра Недухова.

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Слідчим відділом Деснянського управління поліції розслідується кримінальна виробництво за ч. 3 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Зловмиснику загрожує від п'яти до восьми років позбавлення волі.

Раніше ми повідомляли, що в Харківській області 65-річного чоловіка підозрюють у жорстокому поводженні з тваринами. Він задув монтажною піною щілину в будинку, де була кішка і п'ятеро кошенят.

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