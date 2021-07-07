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Вистрибнула або допомогли? У Києві дівчина розбилася, випавши з вікна багатоповерхівки (фото)

7 липня 2021 20:47

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Подробиці інциденту, а також вік потерпілої поки невідомі

Копи працюють на місці події. Фото: колаж "Сьогодні"

Копи працюють на місці події. Фото: колаж "Сьогодні"

У Солом'янському районі Києва сьогодні, 7 липня, стався трагічний випадок. Дівчина випала з вікна багатоповерхівки.

Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

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НП сталася на Гарматній, 38А.

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"Тут дівчина випала (вистрибнула або допомогли) з вікна. На жаль, без шансів на життя", – пишуть в Мережі.

Місце НП. Фото: Київ Оперативний/Telegram
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Місце НП. Фото: Київ Оперативний/Telegram

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Скільки дівчині років – невідомо. Зараз правоохоронці встановлюють всі обставини цієї страшної події.

Раніше ми писали, що на Волині двоє маленьких дітей випали з вікна. Діти під час гри опиралися на москітну сітку, яка не витримала їхньої ваги.

Нагадаємо, що в Чернівцях 10-річний хлопчик випав з вікна 5-го поверху. Коли летів, він вдарився об комунікаційні дроти і сушарки для білизни, приземлився на купу сухого листя, тому і вижив.

Також ми писали, в Одесі трирічна дитина випала з вікна на 9-му поверсі, поки мама готувала їжу.

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