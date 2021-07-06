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Вивезення "чорної роти" "Беркута" і знищення зброї: в Києві судитимуть експравоохоронця

6 липня 2021 19:31

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Увечері 23 лютого 2014 року у виробничому приміщенні одного з проєктних інститутів їм надали укриття

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві судитимуть колишнього правоохоронця за вивезення співробітників "чорної роти" "Беркута" і знищення їх табельної зброї. Вже направлено обвинувальний висновок.

Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора.

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"На виконання явно злочинного наказу, безпосередньо займався вивезенням за межі столиці співробітників так званої "чорної роти" Беркуту задля уникнення ними кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. Для цього ввечері 23 лютого 2014 року він організував їх перевезення від місця дислокації ПМОП "Беркут" в Києві до виробничого приміщення одного з проектних інститутів, де їм було надано окреме місце для переховування", – пише в повідомленні відомства.

Відзначимо, що вранці наступного дня, за його сприяння, фінансування і під контролем "чорна рота" групами по 2-3 чоловіка на таксі виїхали за межі Києва в напрямку Миколаєва, а частина з них в подальшому за межі України.

Крім того, він знищив знаряддя скоєння злочинів – табельну вогнепальну зброю, а саме: 24 автомата АКМС, снайперську гвинтівку Драгунова, три рушниці "Форт-500" і рушницю "Форт-12".

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Раніше ми писали, що в суд направили обвинувальний акт стосовно чотирьох колишніх беркутівців, яких підозрюють у побитті активістів євромайдана 30 листопада 2013 року.

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Нагадаємо, в 2020 році двоє екс-беркутівців повернулися до Києва після обміну. Обвинувачені у "справі Майдану" навіть зробили відкрите звернення до президента України.

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