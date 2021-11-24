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"Зламували" телефони, крали паролі та продавали інформацію: СБУ викрила хакерську групу

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
24 листопада, 13:07
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Зловмисники "спеціалізувалися" на дистанційному зламі мобільних пристроїв та незаконному зборі персональних даних
У Києві та Харкові працювали хакери
У Києві та Харкові працювали хакери / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ викрила міжнародну хакерську групу Phoenix, яка "зламувала" мобільні телефони, крала паролі та продавала конфіденційну інформацію громадян.

Про це повідомляє прес-служба СБУ в Facebook .

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Подробиці

Зловмисники "спеціалізувалися" на дистанційному зламі мобільних пристроїв та незаконному зборі персональних даних.

"До складу угруповання входило 5 громадян України, мешканців Києва та Харкова. Всі мали вищу технічну освіту. У своїй діяльності зловмисники використовували спеціально розроблене програмне забезпечення і технічні засоби. Для отримання доступу до облікових записів користувачів мобільних пристроїв хакери використовували "фішингові" ресурси – копії сайтів відомих виробників мобільних пристроїв Apple, Samsung та ін.", – йдеться у повідомленні.

До складу групи входило п'ять осіб
До складу групи входило п'ять осіб / Фото: СБУ

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Як крали інформацію та вартість послуг

Користувач мобільного пристрою, завантажуючи програму або програму на такому "фіктивному" сайті, надавав зловмисникам пароль у свій обліковий запис. Потім порушники копіювали інформацію, що зберігалася на зламаному телефоні.

Хакери продавали інформацію зі зламаних телефонів
Хакери продавали інформацію зі зламаних телефонів / Фото: СБУ

"Отримані у такий спосіб дані дозволяли зловмисникам знімати кошти з рахунків громадян та продавати третім особам інформацію про їхнє приватне життя. Середня "вартість" за несанкціонований доступ до облікового запису власника мобільного телефону становив $200", – пишуть у прес-службі СБУ.

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Ще одним видом діяльності було розблокування викрадених та втрачених гаджетів виробництва Apple. Згодом їх продавали по мережі підконтрольних магазинів у Києві та Харкові.

Що вилучили

За оперативними даними, хакери вели свою діяльність понад 2 роки, а їх жертвами за цей час стали кілька сотень людина.

Листування з клієнтами
Листування з клієнтами / Фото: СБУ

Під час п'яти обшуків, що функціонували під виглядом магазинів із продажу телефонів, та за місцем проживання зловмисників у Києві та Харкові, правоохоронці вилучили:

  • комп'ютерну техніку та мобільні телефони на місці злочину;
  • програмне забезпечення та технічні засоби для несанкціонованого втручання в акаунти;
  • викрадено мобільні телефони, які під виглядом нових готували до збуту.

Наразі тривають слідчі дії
Наразі тривають слідчі дії / Фото: СБУ

Вирішується питання про оголошення підозри учасникам угруповання за ст. 361 (незаконне втручання у роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж) Кримінального кодексу України.

Продовжуються слідчі дії.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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