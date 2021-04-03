Вибух газу в Києві: під руїнами гаража шукають людей (фото, відео)

У Києві прогримів вибух, внаслідок чого було зруйновано гараж і пошкоджено ще кілька сусідніх будинків.

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Про це кореспонденту "Сьогодні" на місці подій повідомили співробітники Державної служби з надзвичайних подій.

Фото: Влад Гарнаєв, "Сьогодні"

Інцидент стався близько 15:43 у гаражі на вулиці К. Маркса в мікрорайоні Жуляни в Солом'янському районі столиці.

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На місці працюють 20 співробітників і чотири одиниці спецтехніки ДСНС, а також 17 рятувальників і три одиниці спецтехніки від Комунальної аварійно-рятувальної служби КМДА. Вони розбирають завали, аби переконатися в тому, що під ними не залишилося людей.

Фото: Влад Гарнаєв, "Сьогодні"

За попередніми даними, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Відео: Влад Гараєв

"Дуже сильний був вибух – неначе щось дуже потужне вибухнуло. Одразу вибігла з боку вулиці. Почало падати щось, а, відкривши ганок, побачила, що у мене обвалилася стеля над входом до будинку. Попереду побачила обвал у сусідів навпроти – вивалені були ворота, двері, хвіртка і двері гаража", – каже одна з очевидиць аварії.

Вона уточнила, що, крім будинку, де пролунав вибух, ще три прилеглих та автомобіль отримали сильні пошкодження.

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Фото: Влад Гарнаєв, "Сьогодні"

Нагадаємо, минулої осені в ресторані на Подолі теж стався вибух побутового газу, внаслідок якого постраждали двоє осіб.

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