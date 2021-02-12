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Вибух на дитячому майданчику в Києві: чоловік підірвав себе

12 лютого, 16:00

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Чому він це зробив – з'ясовують правоохоронці

Вибух стався годину тому на дитячому майданчику на Чоколівському бульварі в Солом'янському районі Києва. На місці працюють правоохоронці.

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У поліції зазначають, що зараз опитують свідків НП, оглядають місце події – дитячий майданчик, де прогримів вибух і тіло загиблого чоловіка.

"Відомо, що загиблий чоловік 1971 року народження. Чому він привів у дію вибуховий пристрій – з'ясовують правоохоронці. Також з'ясовують, що саме підірвав чоловік – гранату чи інший вибуховий пристрій", – повідомили нам в поліції Києва.

Як повідомляли раніше, в Греції стався вибух, який практично вщент знищив триповерхову будівлю.

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Також ми писали, що в багатоквартирному будинку під Віднем прогримів вибух. В результаті кілька поверхів обрушилися, є постраждалі.

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Київ вибух граната поліція Солом'янський район

Джерело: Сьогодні

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