Вибух у Білогородці. Підозрюваному вибрали запобіжний захід, нові подробиці – відео

Місцеві жителі не вірять, що їх сусід міг убити людину – кажуть, що він був дуже спокійним

У четвер, 24 червня, підозрюваному у вбивстві і підпалі тіла і квартири в Білогородці вибрали запобіжний захід – два місяці за гратами без права внесення застави. Чоловік визнав свою провину, але заперечує, що вирізав загиблому серце.

Реклама

"Сьогодні" дізналися подробиці справи.

Нові деталі злочину

Підозрюваний вже кілька місяців мав претензії до своєї жертви через гроші за оренду гаража. Ціна за місяць – близько тисячі гривень. За словами підозрюваного, загиблий не платив більше півроку. Попередньо, саме це і призвело до трагедії, в яку місцеві досі не вірять.

"Кажуть, що він людина спокійна. Він був сантехніком, багатьом людям робив сантехніку в будинку. Ну теж кажуть: такий спокійний чоловік був", – сказав сусід.

Через пожежу 14 сімей залишилися без житла, Зараз вони живуть, в основному, у родичів і сподіваються на відшкодування. А деякі будуть відновлювати за свій рахунок.

Реклама

Місцева влада вже порахувала, що коштів, щоб відшкодувати збитки з місцевого бюджету, не вистачить. Тому доведеться брати гроші з району або з області.

Як пройшло засідання

Засідання почалося із запізненням на годину. Підозрюваного привезли в суд в супроводі конвою. Він знаходився у спеціальній скляній камері і відмовлявся спілкуватися з журналістами.

На руках підозрюваного було видно червоні сліди на зап'ясті, схожі на опіки. Що стосується звинувачень, а саме вирізаного серця, то підсудний назвав їх вигадкою.

"Мене звинувачують у канібалізмі, а насправді це не так, я нічого не їв", – сказав він.

Спочатку суд просили провести засідання у закритому форматі, але запит відхилили. Адвокат пояснював, що не хоче, щоб двоє дітей підозрюваного бачили батька в такому положенні.

Реклама

Зловмиснику вибрали запобіжний захід – два місяці за гратами без права внесення застави.

Нагадаємо, потужний вибух і пожежа сталися 21 червня. Пожежа поширилася на 3-й 4-й, 5-й поверхи та покрівлю. У квартирі розбиті вікна.

В приміщенні знайшли тіло чоловіка. 13-річна дитина та двоє дорослих чоловіків – у лікарні. Ще шестеро людей постраждали. Після огляду лікарями вони відмовилися від госпіталізації.