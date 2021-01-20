Русский
$ 28,15
34,16
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Вибух в київській багатоповерхівці: з'явилися подробиці

20 січня, 12:53

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Вибуховою хвилею вибиті вікна в квартирі

Надзвичайна подія сталася сьогодні в житловому будинку по вулиці Курнатовського, 26 в Дніпровському районі столиці – вибух . Кореспонденту "Сьогодні" вдалося дізнатися подробиці.

Реклама

За інформацією КМДА, НП сталася в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

"Під час ремонтних робіт – виконували зварювальні роботи на газовому стояку. Стався сильний хлопок. Вибуховою хвилею вибиті вікна в квартирі. На щастя ніхто з людей не постраждав. Несучі стіни будинку теж залишилися цілі", – розповіли сайту "Сьогодні" в департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Нагадаємо, раніше в Харкові стався вибух газового балона в квартирі житлового шестиповерхового будинку. Як виявилося, подія трапилася на четвертому поверсі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Повідомлялося також, що в селі під Одесою вибух газу зруйнував житловий будинок .

Дивіться сюжет про вибух в Кам'янському:

Відео: Сьогодні
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

газ Київ вибух багатоповерхівка Воскресенка Дніпровський район

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

У Києві масово викрадають Outlander: чому саме її
У Києві масово викрадають Outlander: чому саме їїНадзвичайні події
Страшна смерть бездомного і хворого індуса на морозі обурила Київ: всі подробиці (фото, відео)
Страшна смерть бездомного і хворого індуса на морозі обурила Київ: всі подробиці (фото, відео)Україна
У Києві на Південному мосту занесло вантажівку (відео)
У Києві на Південному мосту занесло вантажівку (відео)Надзвичайні події
У центрі Києва зіткнулися відразу дев'ять автомобілів (фото)
У центрі Києва зіткнулися відразу дев'ять автомобілів (фото)Транспорт
Атака на потяги метро в Києві: розбили вікна чотирьох вагонів
Атака на потяги метро в Києві: розбили вікна чотирьох вагонівНадзвичайні події
В Києві стався обвал ґрунту: є загиблий (фото)
В Києві стався обвал ґрунту: є загиблий (фото)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти