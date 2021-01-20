Вибух в київській багатоповерхівці: з'явилися подробиці

Надзвичайна подія сталася сьогодні в житловому будинку по вулиці Курнатовського, 26 в Дніпровському районі столиці – вибух . Кореспонденту "Сьогодні" вдалося дізнатися подробиці.

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За інформацією КМДА, НП сталася в квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку.

"Під час ремонтних робіт – виконували зварювальні роботи на газовому стояку. Стався сильний хлопок. Вибуховою хвилею вибиті вікна в квартирі. На щастя ніхто з людей не постраждав. Несучі стіни будинку теж залишилися цілі", – розповіли сайту "Сьогодні" в департаменті муніципальної безпеки КМДА.

Нагадаємо, раніше в Харкові стався вибух газового балона в квартирі житлового шестиповерхового будинку. Як виявилося, подія трапилася на четвертому поверсі. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Повідомлялося також, що в селі під Одесою вибух газу зруйнував житловий будинок .

Дивіться сюжет про вибух в Кам'янському:

Відео: Сьогодні

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