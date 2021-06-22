Вибух у Білогородці. Що кажуть мешканці будинку про чоловіка, у чиїй квартирі "бахнуло"

Мешканці будинку, в якому напередодні сталася смертельна пожежа, починають приходити до тями після події

Після масштабної пожежі у п'ятиповерхівці Білогородки, що на Київщині вночі, 22 червня, погорільцям дозволили забрати зі знищеного житла особисті речі. Цю ніч вони провели у родичів і близьких, а дві родини розселила сільрада.

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В сюжеті "Сьогодні" йдеться про те, що під час пожежі загинула одна особа, інформація про другу жертву не підтвердилася. Сусіди розповіли, що загиблий знімав квартиру в цьому будинку, постійного місця роботи не мав, був товариським і спокійним. Його тіло має опізнати сьогодні дружина.

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Коли люди зможуть заїхати у свої квартири – поки невідомо. Їм пообіцяли відремонтувати дах. Люди тільки зараз почали приходити до тями й усвідомлювати те, що сталося.

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"Вчора я навіть не розуміла, що сталося. Ми сиділи біля школи і дивилися, як горить наша квартира", – сказала мешканка будинку Ольга.

Зараз всі двері у під'їзд опечатані, люди з'їжджаються до будинку, очікуючи, що хтось із керівництва зорієнтує, коли вони зможуть повернутися.

Двері в під'їзд зараз опечатані. Фото: Ксенія Середа, "Сьогодні"

Нагадаємо, потужний вибух у багатоповерхівці стався вдень, 21 червня. Після чого почалася потужна пожежа, яка швидко поширилася на 4 і 5 поверхи, а також на дах. Руйнувань тримальних конструкцій немає, в одній з квартир розбиті вікна.

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Внаслідок інциденту мусили госпіталізувати двох осіб, одна з них – дитина 2008 року народження. Пошкодження отримали ще 6 осіб, однак після огляду лікарів вони від госпіталізації відмовилися.

До того ж, президент Володимир Зеленський висловив співчуття і доручив встановити причини.