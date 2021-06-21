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Вибух у багатоповерхівці в Київській області: кількість жертв збільшилася

21 червня 2021 20:37

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого на місці пожежі – останні дані

/ Фото: Сьогодні

У Київській області збільшилася до двох кількість загиблих унаслідок вибуху і пожежі в багатоповерхівці в Білогородці. Тіло другої жертви рятувальники виявили на місці пожежі.

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Про це повідомила кореспондент "Сьогодні".

Другий загиблий – чоловік старший 50 років.

Як відомо, вибух стався о 13:20 у квартирі на третьому поверсі п'ятиповерхівки. Спочатку знайшли тіло одного загиблого. 13-річна дитина та двоє дорослих чоловіків – у лікарні. Ще шестеро людей постраждали. Після огляду лікарями вони відмовилися від госпіталізації.

У Київській обласній державній адміністрації заявили, що місцеві жителі не зможуть повернутися ночувати у свої квартири – деякі вирушили до родичів, іншим шукають місце для ночівлі.

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Нагадаємо, на Прикарпатті стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород.

Крім того, у Києві 31 травня сався вибух у будинку в Шевченківському районі. У результаті постраждав чоловік.

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