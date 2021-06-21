Вибух і пожежа в багатоповерхівці в Київській області: є загиблий

У селі Білогородка Київської області внаслідок вибуху і пожежі в п'ятиповерхівці загинув чоловік, троє людей у лікарні. Тіло загиблого знайшли на місці пожежі.
Про це повідомили в Київській обласній державній адміністрації.
Станом на 18:00 пожежу вдалося локалізувати, але рятувальники продовжують роботу. У лікарні зараз 13-річна дитина та двоє дорослих чоловіків. Через інцидент мешканці будинку сьогодні не зможуть залишитися ночувати в квартирах.
"Зараз вирішуємо питання їх розселення. Частина має змогу залишитись у родичів чи знайомих. Для решти ми прямо зараз облаштовуємо в місцевому будинку культури центр допомоги та місце для ночівлі. Також ведемо перемовини з забудовниками та керівниками готелів для тимчасового відселення постраждалих" , – сказав глава Київської ОДА Василь Володін.
Нагадаємо, на Прикарпатті стався вибух на магістральному газопроводі Уренгой – Помари – Ужгород.
Крім того, у Києві 31 травня ставсявибух у будинку в Шевченківському районі. У результаті постраждав чоловік.
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