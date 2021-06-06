"Я його виховував, я його і вб'ю". У Києві чоловік викинув собаку з четвертого поверху

Живодер викинув домашню тварину, а потім не дозволяв небайдужим його врятувати – на місце викликали поліцію

У Солом'янському районі Києва чоловік викинув собаку з вікна багатоповерхівки, він загинув.

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Про це розповіла очевидиця інциденту Аліна Нестерова у Facebook.

За її словами, це сталося у ніч на суботу на вулиці Генерала Геннадія Воробйова, 13в. Спочатку сусіди чули шум із квартири, а потім як скавчала собака. Господар викинув тварину з вікна четвертого поверху.

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Коли небайдужі намагалися допомогти собаці, господар відмовлявся віддавати тварину і кричав "Це мій пес, я його виховував, я його і вб'ю!". Щоб забрати у нього пса, викликали поліцію. Тварину повезли в клініку, але врятувати її не вдалося.

Також Нестерова стверджує, що поліція не почала розслідування і не розподілила справу на дільничного.

"На мої дзвінки стосовно розподілення відповідають "зателефонуйте в понеділок". (...) Поліція має негайно затримати злочинця, вжити до нього заходів. Але замість цього вони просто його відпустили", – написала вона.

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Зазначимо, що поліція поки не коментувала цей інцидент на своєму сайті і в соцмережах.

Нагадаємо, раніше в Житомирі місцевий житель викинув цуценя з третього поверху. Тварину намагалися врятувати ветеринари, але вона загинула.

Крім того, у Чернівцях хлопець стріляв по бездомних собаках зі зброї.

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