За ноги витягнув її з машини: в Києві таксист посварився з пасажиркою (відео)

Водій столичного таксі посварився з пасажиркою і за ноги витягнув її з машини. Кадри зі скандалом шокували користувачів. Що ж сталося – з'ясував кореспондент "Сьогодні" Василь Богайчик.

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Валерія того вечора їхала пізно, викликала таксі. Попросила підвезти під самий під'їзд. Але водій відмовився, мовляв, там знак "в'їзд заборонено".

"Я сказав виходь. Я говорю стоп. Добре. Обходьте будинок з іншого боку, я тоді пройдуся так, але мені буде менше йти і по світлій вулиці", – згадує мешканка Києва Валерія Вьюшина.

Пасажирка відмовилася виходити, і водій поїхав далі, куди – не сказав. Валерія злякалася, бо подумала: таксист везе її в темні двори. Раптом таксист зупинив машину і почав силою витягати пасажирку.

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Відео: Сьогодні

В інтерв'ю "Сьогодні" водій підтвердив, що під час сварки з пасажиркою у нього здали нерви.

"Диспетчер підтвердив. Каже: так ви підвезли її до точки висадки. Каже. І здивувався чому Вона не вийшла. Я говорю розраховуватися не треба, все просто виходь. Ніхто там нічого не погрожував. В кінці так, я вже на емоціях, в кінці, коли вона кидалася на машину, я її відганяв", – виправдовується водій таксі.

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Валерія поскаржилася до служби таксі, і водія відразу відключили від мобільного додатка.

"Ми компенсували і поїздку і ще промокоди надали дівчині, яка потрапила в таку ситуацію. Але в водія був 4,98 рейтинг в нашому додатку, були хороші коментарі", – говорить операційний директор служби таксі Сергій Смусь.

Якщо під час поїздки вам здається, що водій поводиться неадекватно, попросіть зупинити машину і вийдіть, радить експерт з безпеки.

"Ми сідаємо на заднє сидіння з правого боку. Це найбезпечніше місце стосовно водія і пасажира. Ми передаємо інформацію про автомобіль, в якому ви їдете, близькій до себе людині. У той же час, водій не повинен порушувати правил дорожнього руху, навіть якщо пасажир цього вимагає", – говорить фахівець з безпеки Руслан Болгов.

Раніше ми писали, що в Харкові жінка, яка підробляє таксистом, стала жертвою ґвалтівника.

Нагадаємо, в Києві таксист відстрілювався від пасажира, який намагався потрапити в салон.

Відео: Сьогодні

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