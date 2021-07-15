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Заблокувала рух. У Києві дівчина вилізла на евакуатор – не давала відвезти машину (відео)

15 липня 2021 14:28

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

На місце події викликали патрульну поліцію, яка розбиралася в ситуації, що склалася

"Героїня парковки" залізла на бампер спецтранспорту. Фото: колаж "Сьогодні"

"Героїня парковки" залізла на бампер спецтранспорту. Фото: колаж "Сьогодні"

У центрі Києва стався досить курйозний випадок. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", дівчина заблокувала рух евакуатора, який забрав її авто за неправильну парковку.

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Інцидент стався на вулиці Пушкінській.

"Вона була засмучена, що забрали її транспортний засіб з велодоріжки, і хотіла зупинити водія. Але він вже від'їхав, інспектор пішов інших порушників фіксувати. Водій без відома інспектора згружать авто при появі власника не має права, тому в таких випадках викликається поліція", – кажуть"Сьогодні" в службі інспекції з паркування.

Як стало відомо, на місце була викликана патрульна поліція.

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Дівчині виписали штраф – 680 гривень. А автомобіль марки "Форд" віддали, щоб не блокувати рух по вулиці.

Нагадаємо, що в центрі Києва з 1 липня ввели нові тарифи на парковку. Вартість години паркування становитиме 35 гривень, а в другій зоні, на прилеглих до центру територіях – 25 гривень. У спальних районах вартість залишається без змін – 5 гривень.

Також ми писали, що в Києві на вулиці Каховській, 56 – поглумилися над припаркованим автомобілем – розбивши в ньому скло і ще на дах поставили голову корови.

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