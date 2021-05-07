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Забрав більше 100 тисяч грн: в Києві поліцейський пограбував водія електросамоката (фото)

7 травня, 16:40

Денис Беспалов Денис Беспалов

Замість того, щоб викликати "швидку" столичний правоохоронець забрав сумку хлопця, який впав посеред дороги

/ Фото: Нацполиция

Поліцейського Святошинського районного відділу Управління поліції охорони в Києві викрили на грабежі під час патрулювання. Йому вже повідомили про підозру.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами кримінального провадження, поліцейський здійснював патрулювання вулиць міста в складі екіпажу разом з двома співробітниками.

Підозрюваний. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

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"Повернувши на вул. Смілянську, правоохоронець помітив громадянина на електросамокаті, який не впоравшись з управлінням впав посеред дороги. При цьому у чоловіка під час падіння випала сумка з особистими речами, документами та значною сумою грошових коштів, зокрема 116 тис. грн, 2600 доларів, більше 1000 євро", – йдеться в повідомленні.

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Викрадені гроші. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

У момент коли двоє інших правоохоронців вийшли з автомобіля щоб допомогти потерпілому і викликати швидку допомогу, підозрюваний з метою особистого збагачення відкрито заволодів сумкою потерпілого, розпорядившись нею і її змістом на свій розсуд.

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Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше стало відомо, що банда поліцейських з Павлограда рік залякувала і катувала людей.

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