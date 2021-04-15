Забрали в психлікарню: в Києві чоловік з вікна багатоповерхівки викидав речі (фото)

Від місцевих жителів однієї з багатоповерхівок в поліцію надійшло 15 викликів

У Києві на Борщагівці чоловік з вікна сьомого поверху викидав речі.

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Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

Так, пригода сталася за адресою вул. Тулузи, 3.

"Летіло все: раковина, мікрохвильовка, двері, посуд, вазони та багато іншого. Намагався навіть викинути холодильник, але він не проліз у вікно", – йдеться в повідомленні.

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За словами сусідки, раніше чоловік працював в охоронній фірмі, після удару по голові почалися психічні відхилення.

"У ніч на четвер в поліцію надійшло 15 викликів від мешканців однієї з багатоповерхівок на вулиці Тулузи. Люди скаржилися на те, що їхній сусід викидав з вікна своєї квартири на 7-му поверсі речі і предмети побуту. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місце події приїхали патрульні і медики", – повідомила нам пресофіцер Святошинського управління поліції Києва Тетяна Мельник.

Як ми з'ясували зі своїх джерел в МВС, медики госпіталізували чоловіка в психіатричну лікарню.

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Раніше ми писали, що в Києві жінка з COVID-19 викинулася з вікна лікарні.

У санаторії під Києвом відкрили перше в Україні відділення, яке займається реабілітацією пацієнтів після ковіду. Там розробили програму для підтримки фізичного і психологічного стану післяковідних пацієнтів.

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