Забрали в психлікарню: в Києві чоловік з вікна багатоповерхівки викидав речі (фото)

У Києві на Борщагівці чоловік з вікна сьомого поверху викидав речі.
Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.
Так, пригода сталася за адресою вул. Тулузи, 3.
"Летіло все: раковина, мікрохвильовка, двері, посуд, вазони та багато іншого. Намагався навіть викинути холодильник, але він не проліз у вікно", – йдеться в повідомленні.
За словами сусідки, раніше чоловік працював в охоронній фірмі, після удару по голові почалися психічні відхилення.
"У ніч на четвер в поліцію надійшло 15 викликів від мешканців однієї з багатоповерхівок на вулиці Тулузи. Люди скаржилися на те, що їхній сусід викидав з вікна своєї квартири на 7-му поверсі речі і предмети побуту. На щастя, обійшлося без постраждалих. На місце події приїхали патрульні і медики", – повідомила нам пресофіцер Святошинського управління поліції Києва Тетяна Мельник.
Як ми з'ясували зі своїх джерел в МВС, медики госпіталізували чоловіка в психіатричну лікарню.
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