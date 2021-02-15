Забув опустити кузов: в Києві самоскид повис на шляхопроводі (відео)

З людей ніхто не постраждав

У Києві на вулиці Грінченка під мостом застряг приватний самоскид, водій якого забув опустити кузов.

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Про це сайту "Сьогодні" повідомили в комунальній корпорації "Київавтодор".

На місці працювали фахівці КП "Київавтошляхміст". Попередньо, конструкція моста не постраждала. Фахівці проводять огляд.

В патрульної поліції Києва нам розповіли, що в ДТП з вантажівкою з піднятим кузовом, яка протаранила міст, ніхто з людей не постраждав.

"За словами водія, кузов автомобіля піднявся самостійно. Він цього нібито не помітив і протаранив шляхопровід", – повідомили нам в патрульній поліції Києва.

Втім, очевидці ДТП припускають, що після вивантаження снігу водій все ж забув опустити кузов самоскида.

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В районі шляхопроводу утворився затор.

Як повідомили нам в патрульної поліції Києва, самоскид, який завис у повітрі, вже прибрали. Зробили це за допомогою БТР і снігоприбиральної техніки.

На водія вантажного автомобіля патрульні склали протокол за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Нещодавно ми писали, що в Києві вантажівка забуксувала на Дарниці – в районі ДВРЗ. Довелося викликати БТР. Але трос, який прикріпили до вантажівки, порвався.

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