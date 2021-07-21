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Зацепери або люди на шляхах. Які НП найчастіше бувають у київському метрополітені

21 липня 2021 15:00

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Останнє грубе порушення в метро призвело до смертельного результату

Постраждалого транспортували на ношах. Фото: ДСНС

Постраждалого транспортували на ношах. Фото: ДСНС

У минулому році в Київському метрополітені зафіксували 57 грубих порушень. Більшість з них – зацепери, які намагалися проїхати між або на вагонах.

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Про це повідомили на сторінці підприємства в Facebook.

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Які НП трапилися за рік:

Більшість порушників затримали правоохоронці.

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У цьому році було вже 22 порушення. Днями пасажир переліз через огорожу на перегоні "Лівобережна" – "Дарниця" і загинув під поїздом. Дістають пасажирів із шляхів безпосередньо машиніст поїзда, поліцейські, рятувальники і лікарі швидкої. Такі порушення тимчасово паралізують роботу метро на одній з гілок.

Нагадаємо, раніше в київському метрополітені тендітна дівчина побилася з чоловіком.

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