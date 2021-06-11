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Заліз на карниз 15-го поверху: в Києві чоловік хотів накласти на себе руки (відео)

11 червня 2021 17:06

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

На місце виїхали рятувальники і співробітники столичної поліції

Чоловік хотів покінчити з життям в Києві. Фото: KIEVMAP/Telegram

Чоловік хотів покінчити з життям в Києві. Фото: KIEVMAP/Telegram

У Києві 11 червня чоловік хотів накласти на себе руки. Він виліз на карниз 15-го поверху і налякав місцевих жителів.

Відео опублікували передплатники KIEVMAP в Telegram.

НП подія сталася на вулиці Юрія Іллєнка. Чоловік 1985 року народження заліз на вікно і хотів покінчити життя самогубством.

"Співробітникам поліції вдалося його вмовити і він передумав", – повідомили "Сьогодні" в поліції Києва.

Причини його вчинку поки невідомі. На місце виїжджали так само і столичні рятувальники, але їх допомога не знадобилася.

Нагадаємо, нещодавно у Львові чоловік 44-років закрився у власній іномарці і вистрілив собі в голову з мисливської рушниці.

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