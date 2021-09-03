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Заліз на карниз: в Київській області чоловік намагався зістрибнути з балкона 9-го поверху (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
3 вересня, 16:11
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Поліцейські з'ясували, що чоловікові 35 років і він батько двох дітей
За крок від самогубства чоловіка врятували копи. Фото: колаж "Сьогодні"
За крок від самогубства чоловіка врятували копи. Фото: колаж "Сьогодні"

У Київській області патрульні врятували чоловіка, який хотів стрибнути з балкона 9 поверху багатоповерхівки. Це сталося в Обухові.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі області.

Це побачив мешканець багатоповерхівки навпроти і викликав поліцію.



"Капітан поліції Володимир Ковнацький та сержант поліції Валентина Гавлінська Обухівського районного управління поліції вступили в діалог з чоловіком. Як з'ясувалося в розмові, через сімейні негаразди 35-річний чоловік вирішив покінчити життя самогубством", – йдеться в повідомленні.

Чоловіка, після порятунку, передали медикам.

Не перший випадок

Ми повідомляли, що в Києві копи зняли з мосту Метро 18-річну дівчину, яка хотіла стрибнути з нього, транслюючи це в соціальних мережах.

"Очевидець події повідомив, що вона перелізла через перила і, схоже, налаштована стрибнути. За лічені хвилини на місце прибув екіпаж. На перилах мосту дійсно лежала молода дівчина. Лейтенант поліції Владислав Хізяк і капрал поліції Тетяна Скалацького відреагували миттєво – перехопили її і стягнули на землю", – йдеться в повідомленні.

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Раніше ми писали, що в Києві жінка спробувала викинутися з вікна. При цьому жінка вела себе агресивно, її довелося госпіталізувати.

Нагадаємо, що в Дніпрі жінка випала з вікна багатоповерхівки на голову чоловікові. Жінка померла на місці, чоловіка госпіталізували медики швидкої.

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