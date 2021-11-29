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Замучили до смерті. У притулку під Києвом знущалися з тварин (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
29 листопада, 17:58
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На момент проведення огляду поліцейські виявили 99 собак, один з яких був мертвий
У притулку на Вишгородщині погано доглядали чотирилапими
У притулку на Вишгородщині погано доглядали чотирилапими / Фото: Колаж: Сьогодні

У селі Кухарі Вишгородського району (Київська область) виявили факт жорстокого поводження з тваринами у притулку. Поліція розслідує кримінальне провадження.

Про це повідомляє прес-служба ГУ Нацполіції області. Facebook.

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"На підставі ухвали суду дізнавач відділення поліції №1 (смт. Іванків) Вишгородського РУП із залученням ветеринара провів огляд притулку для тварин. На момент проведення огляду поліцейські виявили 99 собак, одна з яких була мертва", – йдеться у повідомленні.

У притулку виявили жорстоке поводження з тваринами
У притулку виявили жорстоке поводження з тваринами / Фото: Нацполиция

Наразі волонтери переміщають чотирилапих до притулку для тимчасового перебування тварин.

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Поліція продовжує розслідування
Поліція продовжує розслідування / Фото: Нацполиция

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до трьох років із конфіскацією тварин. Слідство продовжується.

Не перші випадки живодерства

У Рівненській області чоловік молотком убив сусідського собаку, яка з'їла його курку. Коли птах 40-річного чоловіка вийшов із двору, сусідський пес накинувся і задушив його.

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Після цього господар птаха зайшов у двір 58-річного сусіда, прочинив дверцята в будці, притиснув собаку дверима і кілька разів ударив молотком по голові. Коли переконався, що тварина не дає ознак життя, пішов.

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Олександр Марущак

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