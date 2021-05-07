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Займалися сутенерством: в Києві затримали учасників злочинної групи (фото)

7 травня, 16:19

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Санкція статті передбачає до семи років в'язниці

У Києві копи викрили злочинну групу осіб, які організували незаконний бізнес з надання сексуальних послуг. Інтимний сервіс налагодила жінка, а допомагали їй у цьому два адміністратора і водій. Для надання послуг спільники залучили близько 50 повій.

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Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі в Facebook.

Так, на території столиці затримали членів організованої групи за сутенерство. До складу злочинного угруповання входило четверо осіб. 42-річна організатор орендувала квартири в центрі столиці, де повії надавали інтимні послуги.

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Їй допомагали два адміністратора, які займалися розміщенням рекламних оголошень в мережі Інтернет.

Вони проводили так звані "кастинги" і співбесіди з жінками, які хотіли надавати сексуальні послуги за гроші. Також був задіяний водій-охоронець, який супроводжував повій до клієнтів.

"Для надання пікантних послуг спільники залучили близько п’ятдесяти повій, які за свою "роботу" отримували від 1000 до 5000 гривень за годину. Із так званої "виручки" 50 % дівчата залишали собі, а 50 % віддавали членам угруповання", – йдеться в повідомленні.

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За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією.

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

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Нагадаємо, раніше в Києві затримали співробітника Служби безпеки України, якого підозрюють у сутенерстві та "кришуванні" путан. Крім того, він забезпечував дівчат рекламою на сайтах знайомств, за що також отримував "винагороду".

А в Одесі трьох офіцерів поліції запідозрили у вимаганні та отриманні хабара від повій – копи добилися "виплати" в 2500 доларів. Підозрюваними виявилися два підполковники і старший лейтенант, співробітники Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми.

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