Запис з камер відеоспостереження: у Києві на жінку впала брила льоду

У Шевченківському районі Києва на жінку з даху впала брила льоду.
Відео моменту опублікувала Патрульна поліція в Facebook.
Так, НП сталася на вулиці Прорізній.
"Керуючі компанії у районах розчищають дахи від буруль. Закликаємо пішоходів не підходити близько до місць проведення робіт, які огороджені спеціальними стрічками, а водіїв — не паркувати авто біля таких стрічок", – йдеться в повідомленні.
За неочищені дахи, неприбраний сніг та інші невиконані роботи штраф може скласти 1700 гривень.
Раніше ми писали, що через брили льоду на лікарняне ліжко потрапила киянка. Вихід в магазин для жінки обернувся численними переломами та забоями.
Також ми повідомляли, що до Києва прийшло довгоочікуване потепління, а разом з ним і проблеми у вигляді падаючих крижин і снігу з дахів на автомобілі. Постраждало багато машин.
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