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Запис з камер відеоспостереження: у Києві на жінку впала брила льоду

23 лютого, 12:38

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Це сталося в Шевченківському районі

У Шевченківському районі Києва на жінку з даху впала брила льоду.

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Відео моменту опублікувала Патрульна поліція в Facebook.

Так, НП сталася на вулиці Прорізній.

"Керуючі компанії у районах розчищають дахи від буруль. Закликаємо пішоходів не підходити близько до місць проведення робіт, які огороджені спеціальними стрічками, а водіїв — не паркувати авто біля таких стрічок", – йдеться в повідомленні.

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За неочищені дахи, неприбраний сніг та інші невиконані роботи штраф може скласти 1700 гривень.

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Раніше ми писали, що через брили льоду на лікарняне ліжко потрапила киянка. Вихід в магазин для жінки обернувся численними переломами та забоями.

Також ми повідомляли, що до Києва прийшло довгоочікуване потепління, а разом з ним і проблеми у вигляді падаючих крижин і снігу з дахів на автомобілі. Постраждало багато машин.

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Київ лід жінки дах патрульна

Джерело: Сьогодні

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