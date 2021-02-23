Запис з камер відеоспостереження: у Києві на жінку впала брила льоду

Це сталося в Шевченківському районі

У Шевченківському районі Києва на жінку з даху впала брила льоду.

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Відео моменту опублікувала Патрульна поліція в Facebook.

Так, НП сталася на вулиці Прорізній.

"Керуючі компанії у районах розчищають дахи від буруль. Закликаємо пішоходів не підходити близько до місць проведення робіт, які огороджені спеціальними стрічками, а водіїв — не паркувати авто біля таких стрічок", – йдеться в повідомленні.

За неочищені дахи, неприбраний сніг та інші невиконані роботи штраф може скласти 1700 гривень.

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Раніше ми писали, що через брили льоду на лікарняне ліжко потрапила киянка. Вихід в магазин для жінки обернувся численними переломами та забоями.

Також ми повідомляли, що до Києва прийшло довгоочікуване потепління, а разом з ним і проблеми у вигляді падаючих крижин і снігу з дахів на автомобілі. Постраждало багато машин.

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