Русский
$ 27,98
33,53
  1. Новини Києва
  2. Надзвичайні випадки Київ

Зарізав знайомого: у аеропорту Бориспіль затримали іноземця, який втікав з країни

19 квітня, 16:39

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На Лісовому проспекті зловмисник, в ході конфлікту, вдарив знайомого ножем у груди, той від отриманих травм загинув на місці

У терміналі міжнародного аеропорту "Бориспіль" затримали азербайджанця, який вбив свого знайомого та намагався втекти з України.

Реклама

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

У Деснянському районі Києва, на Лісовому проспекті, патрульні побачили бійку. Вони втрутились в конфлікт та помітили чоловіка, який лежав на землі без ознак життя.

Реклама

Патрульні опитали очевидців та з'ясували, що між знайомими виникла бійка, у ході якої один із учасників вдарив іншого ножем у груди та втік.

"Ми отримали оперативну інформацію про те, що зловмисник прямує до аеропорту "Бориспіль", а відтак негайно направили туди наряди поліції. Протягом двох годин спільно з правоохоронцями аеропорту та батальйону тактико-оперативного реагування патрульної поліції ми затримали втікача в одному з терміналів аеропорту у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився громадянин іншої держави, 1993 року народження", - сказав начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

У прес-службі столичної прокуратури повідомили, що затриманим виявився громадянин Азербайджану, вбитим був його співвітчизником

В тренді
У Києві перестали записувати в дитячі садки
Реклама

"Ввечері 18 квітня 2021 року, на території Деснянського району столиці між двома групами чоловіків стався конфлікт через розподіл торгового місця", - повідомили у прокуратурі.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили затриманому про підозру, а також звернулись до суду із клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що на Одещині знайшли закривавлені тіла подружжя.

Також нагадаємо, в Івано-Франківську поліцейські затримали 30-річного чоловіка, який зарізав свого знайомого.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Бориспіль вбивство ніж затримання
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Адвокат потерпілих у ДТП: теща Притули втратила залишки совісті
Адвокат потерпілих у ДТП: теща Притули втратила залишки совістіУкраїна
Пожежа з дітьми в Києві: відео порятунку з палаючої квартири двох хлопчиків
Пожежа з дітьми в Києві: відео порятунку з палаючої квартири двох хлопчиківНадзвичайні події
У Київській області зникла дворічна дитина: що відомо (фото)
У Київській області зникла дворічна дитина: що відомо (фото)Надзвичайні події
"Лікарі боролися понад три тижні". Помер голова Подільського району КиєваНадзвичайні події
Під Києвом сталася смертельна ДТП – загинув водій (фото)
Під Києвом сталася смертельна ДТП – загинув водій (фото)Надзвичайні події
У Києві маршрутка збила на смерть жінку (фото)
У Києві маршрутка збила на смерть жінку (фото)Надзвичайні події

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти