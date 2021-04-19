Зарізав знайомого: у аеропорту Бориспіль затримали іноземця, який втікав з країни

На Лісовому проспекті зловмисник, в ході конфлікту, вдарив знайомого ножем у груди, той від отриманих травм загинув на місці

У терміналі міжнародного аеропорту "Бориспіль" затримали азербайджанця, який вбив свого знайомого та намагався втекти з України.

Реклама

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

У Деснянському районі Києва, на Лісовому проспекті, патрульні побачили бійку. Вони втрутились в конфлікт та помітили чоловіка, який лежав на землі без ознак життя.

Реклама

Патрульні опитали очевидців та з'ясували, що між знайомими виникла бійка, у ході якої один із учасників вдарив іншого ножем у груди та втік.

"Ми отримали оперативну інформацію про те, що зловмисник прямує до аеропорту "Бориспіль", а відтак негайно направили туди наряди поліції. Протягом двох годин спільно з правоохоронцями аеропорту та батальйону тактико-оперативного реагування патрульної поліції ми затримали втікача в одному з терміналів аеропорту у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився громадянин іншої держави, 1993 року народження", - сказав начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

У прес-службі столичної прокуратури повідомили, що затриманим виявився громадянин Азербайджану, вбитим був його співвітчизником

В тренді У Києві перестали записувати в дитячі садки

Реклама

"Ввечері 18 квітня 2021 року, на території Деснянського району столиці між двома групами чоловіків стався конфлікт через розподіл торгового місця", - повідомили у прокуратурі.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили затриманому про підозру, а також звернулись до суду із клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що на Одещині знайшли закривавлені тіла подружжя.

Також нагадаємо, в Івано-Франківську поліцейські затримали 30-річного чоловіка, який зарізав свого знайомого.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама