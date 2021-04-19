Зарізав знайомого: у аеропорту Бориспіль затримали іноземця, який втікав з країни

У терміналі міжнародного аеропорту "Бориспіль" затримали азербайджанця, який вбив свого знайомого та намагався втекти з України.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
У Деснянському районі Києва, на Лісовому проспекті, патрульні побачили бійку. Вони втрутились в конфлікт та помітили чоловіка, який лежав на землі без ознак життя.
Патрульні опитали очевидців та з'ясували, що між знайомими виникла бійка, у ході якої один із учасників вдарив іншого ножем у груди та втік.
"Ми отримали оперативну інформацію про те, що зловмисник прямує до аеропорту "Бориспіль", а відтак негайно направили туди наряди поліції. Протягом двох годин спільно з правоохоронцями аеропорту та батальйону тактико-оперативного реагування патрульної поліції ми затримали втікача в одному з терміналів аеропорту у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Ним виявився громадянин іншої держави, 1993 року народження", - сказав начальник поліції Києва Андрій Крищенко.
У прес-службі столичної прокуратури повідомили, що затриманим виявився громадянин Азербайджану, вбитим був його співвітчизником
"Ввечері 18 квітня 2021 року, на території Деснянського району столиці між двома групами чоловіків стався конфлікт через розподіл торгового місця", - повідомили у прокуратурі.
Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Слідчі повідомили затриманому про підозру, а також звернулись до суду із клопотанням про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.
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Також нагадаємо, в Івано-Франківську поліцейські затримали 30-річного чоловіка, який зарізав свого знайомого.
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