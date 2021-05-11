Зарізала під час застілля. На Київщині жінка вбила співмешканця (відео)

На Київщині в селі Корніївка 37-річна жінка, посварившись зі своїм співмешканцем, вихопила кухонний ніж і вдарила 46-річного чоловіка в серці. Подробиці дізнавалася кореспондент "Сьогодні" Ксенія Середа.
Постраждалого доправили до лікарні, втім, від травм він помер. Правоохоронці встановили, що пара вживала алкоголь.
- Я говорю, що ми тут билися з ним.
- І у вас в руках був ніж в цей момент?
- Ні, він лежав тут.
- А медичну допомогу хто йому надавав?
- Чим я йому? Я ж не лікар.
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Що стало причиною конфлікту – невідомо. На експертизу забрали три кухонні ножі. Нападницю затримали, їй загрожує до 10 років ув'язнення.
Нагадаємо, у Вінниці чоловіка засудили до довічного ув'язнення за вбивство всієї родини.
Крім того, поліція Києва затримала 16-річного хлопця за підозрою в потрійному вбивстві.