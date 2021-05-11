Зарізала під час застілля. На Київщині жінка вбила співмешканця (відео)

Нападницю затримали, їй загрожує до 10 років в'язниці, адже вона не заперечує своєї провини

На Київщині в селі Корніївка 37-річна жінка, посварившись зі своїм співмешканцем, вихопила кухонний ніж і вдарила 46-річного чоловіка в серці. Подробиці дізнавалася кореспондент "Сьогодні" Ксенія Середа.

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Постраждалого доправили до лікарні, втім, від травм він помер. Правоохоронці встановили, що пара вживала алкоголь.

Відео: Сьогодні

- Я говорю, що ми тут билися з ним.

- І у вас в руках був ніж в цей момент?

- Ні, він лежав тут.

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- А медичну допомогу хто йому надавав?

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- Чим я йому? Я ж не лікар.

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Що стало причиною конфлікту – невідомо. На експертизу забрали три кухонні ножі. Нападницю затримали, їй загрожує до 10 років ув'язнення.

Нагадаємо, у Вінниці чоловіка засудили до довічного ув'язнення за вбивство всієї родини.

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Крім того, поліція Києва затримала 16-річного хлопця за підозрою в потрійному вбивстві.