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Примушував йти працювати: у Києві син ледь не вбив свого батька (фото)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
4 листопада, 18:47
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Між ними стався конфлікт. Злочинцю загрожує серйозний строк
У Києві син намагався вбити батька. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві син намагався вбити батька. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві поліція затримала чоловіка, який намагався вбити свого батька. Як виявилось, між ними стався конфлікт на тлі безробіття одного з них.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

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Деталі НП

Як стало відомо, між батьком та сином виникла сварка, бо останній протягом тривалого часу ніде не працює і не має джерела заробітку.

Під час з'ясування стосунків син спочатку побився з батьком, а потім кілька разів пирнув його ножем у шию, після чого втік із місця події.

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У якому стані постраждалий?

72-річного постраждалого лікарі у тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Наразі він перебуває у реанімації.

Що кажуть у поліції?

Поліцейські вилучили лезо ножа, яким, ймовірно, було завдано тілесних ушкоджень та інші речові докази.

Внаслідок цього зловмисника затримали поліцейські у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Що загрожує зловмиснику?

За скоєний злочин затриманому чоловікові загрожує до 15 років ув'язнення.

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