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Жінка вкрала понад 150 тис. грн у батальйону захисників України. Як це сталося

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
3 листопада, 17:35
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Українка витрачала фонд батальйону "Донбас" на особисті потреби – її викрили правоохоронці
СБУ викрила українку на крадіжці коштів
СБУ викрила українку на крадіжці коштів / Фото: Колаж: Сьогодні

СБУ викрила українку, яка вкрала понад 150 тисяч гривень із рахунків "Благодійного фонду батальйону "Донбас".

Про це сайту "Сьогодні" розповіла представник СБУ у Києві та області Ольга Супрун.

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За її словами, жінка мала доступ до карткового рахунку фонду, здійснювала розрахункові операції та знімала готівку. Гроші вона витрачала на себе, а не на потреби фонду та батальйону.

Зазначається, що всі 150 тисяч – це гроші, які українці жертвували на розвиток добровольчого батальйону.

Порушниці повідомили про підозру у крадіжці. Наразі правоохоронці з'ясовують усі подробиці злочину.

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Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України розпочався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій та Луганській областях.
  • У зв'язку з тим, що Росія заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати та багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює окупантів, передає їм техніку та спрямовує на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 000 цивільних та українських військових, серед жертв є діти.

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