Жорстоке вбивство стилістки в Києві: екс-чоловіка засудили до довічного ув'язнення

Шевченківський районний суд Києва виніс вирок у справі про вбивство відомої київської стилістки, власниці салону краси Катерини Положай, вчинене в листопаді 2015 року. Її колишнього чоловіка визнали винним у злочині і засудили до довічного ув'язнення.
Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.
Чоловіка визнали винним за п. 4 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю) і ч. 1 ст. 185 (таємне викрадення чужого майна) КК України.
Cуд також задовольнив цивільні позови потерпілої сторони про стягнення з обвинуваченого по 5 млн гривень заподіяної моральної та матеріальної шкоди двом неповнолітнім дітям і батькам вбитої жінки, а також про їх довычне утримання.
Що сталося
Тіло 37-річної жінки зі слідами насильницької смерті було виявлене 19 листопада 2015 року в Шевченківському районі столиці в її власному салоні краси.
Слідство встановило, що колишній чоловік потерпілої на ґрунті неприязних стосункыв ретельно спланував і організував її вбивство, точно знаючи розпорядок дня Катерини і маршрути її пересування містом.
У день вбивства чоловік завчасно прибув до салону краси і став чекати неподалік приїзду колишньої дружини. Він зайшов слідом за нею в приміщення і в результаті виниклого конфлікту з особливою жорстокістю завдав жінці численних поранень, переважно в область обличчя та шиї, які призвели до її смерті.
Щоб відвести від себе підозру, злочинець намагався знищити докази і навіть придумав алібі, але слідству вдалося зібрати неспростовні докази його провини.
Обвинувачений своєї провини в скоєнні злочину так і не визнав.
Нагадаємо, в Любашівській селищній громаді Одеської області чоловік пострілом з рушниці вбив дружину на очах у сина, після чого намагався покінчити з собою, вистріливши собі в підборіддя.
Ми також повідомляли, що в Рівному жінка розстріляла свою родину.
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