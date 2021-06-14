Жетон без номера: в Києві впіймали лже-поліцейського (фото)

У столиці спіймали чоловіка, який видавав себе за поліцейського. Фото: Нацполіція
У Києві спіймали чоловіка, який незаконно використовував формений одяг поліції. На нього склали протокол.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіціі Києва в Telegram.
Житель вулиці Щекавицької повідомив в поліцію про підозрілого чоловіка.
За його словами, незнайомець знаходився у форменому одязі поліції, але поводився дивно і безцільно вештався в під'їзді.
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"На вимогу представитися і пред'явити посвідчення, той відповів, що не служить у поліції. Жетон на грудях чоловіка був без номера", – йдеться в повідомленні.
Чоловік розповів, що в цьому будинку проживають його родичі, в чому переконалися копи.
"Пояснити причину, з якої він вдягнув одяг, схожий на формений, громадянин не зміг", - додають в поліції.
Патрульні склали нього протокол за ст. 184-3 (незаконне використання найменування і ознак приналежності до Нацполіціі України) КпАП.
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