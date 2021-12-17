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Палять шашки та підривають петарди: під Радою відбулися сутички ФОПів із поліцією (фото, відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
17 грудня, 12:58
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Учасники акції вимагають від народних депутатів ухвалити законопроєкт №6376

У Києві біля Верховної Ради у п'ятницю, 17 грудня, відбувається мітинг підприємців. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", вже розпочалися перші сутички.

Учасники акції вимагають від народних депутатів ухвалити законопроєкт №6376 про відстрочення застосування касових апаратів. Протест переріс у сутички з поліцією. Чутно вибухи петард. Мітингувальники палять шашки.

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Сьогодні буде позачергове засідання, на якому розглянуть законопроєкт щодо відстрочення касових апаратів.

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Зараз мітингувальники заспокоїлися, оскільки голосування відбудеться о 13.30.

Підприємці зіткнулися з поліцією
Підприємці зіткнулися з поліцією / Фото: Сьогодні

Як постраждали ФОП під час пандемії

Майже третина українських ФОПів (28%) ще не вдалося відновити докарантинний рівень доходів. Це показали результати опитування Європейської Бізнес Асоціації серед представників малого бізнесу (з 18 серпня до 20 вересня 2021 року).

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У той же час частково або повністю відновити рівень доходу вдалося 48% малих підприємців, а 7% заявляють, що навіть збільшили статки. Не вплинули кілька локдаунів лише на 17% респондентів.

Допомога від держави

Майже половина опитаних власників малого бізнесу (48%) вважають, що найкращою підтримкою від держави буде невтручання у ці справи, інші 18% кажуть, що їм може допомогти зниження податкового навантаження на фонд оплати праці.

Ще 10% очікують прискореної диджиталізації послуг та сервісів та контролю над тим, щоб вони реально працювали.

У державній програмі "Допомога працівникам та ФОП" більшість респондентів (52%) не брали участь, оскільки не вважають 8 тис. грн реальною допомогою.

21% повідомили, що брали участь та отримали обіцяну допомогу, а 15% не отримали, незважаючи на те, що участь взяли.

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