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Житло забирали незаконно? Чому "Голосіївський стрілок" забарикадувався у квартирі

9 липня 2021 6:15

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

Тепер вирішувати, чия це квартира, буде суд. Але, швидше за все, стрілок не буде на ньому присутній

Квартиру "Голосіївського стрілка" Івана Мартинюка, який відкрив вогонь по поліцейським в Києві, продали через борги. Його адвокати кажуть, продаж був незаконним.

"Сьогодні" розбиралися, на чиєму боці правда.

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Власник житла не виходив з квартири в елітному комплексі цілий рік, щоб її не забрав новий власник.

У кінці нульових підозрюваний взяв півторамільйонний кредит в банку під заставу ще недобудованої квартири. Гроші Іван вчасно не повернув, тому банк звернувся до суду. Житло виставили на відкриті торги та в 2020-му продали.

Адвокат нового власника стверджує: його клієнт жодного разу від моменту придбання житла потрапити туди так і не зміг. За його словами, старий власник там просто забарикадувався.

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Захисники стрілка кажуть, що житло продали незаконно. Адже на момент торгів там були зареєстровані сестра і неповнолітня племінниця Івана.

"Є рішення суду апеляційне, яке відмінило першочергове право власності на дане житло новим власником. Він був в'язнем свого особистого житла, йому протягом 9 місяців сусіди і друзі приносили їжу", – сказала адвокат Івана Тетяна Охрімчук.

Юристи кажуть, закон продавати житло з зареєстрованими сторонніми людьми дозволяє. Але краще таку нерухомість не купувати, адже перереєстрація може зайняти роки.

"Сьогоднішнє законодавство не визначає однотипного конкретного алгоритму дій, якщо хтось зареєстрований у квартирі", – зазначив юрист Іван Ліберман.

Чия насправді квартира зараз – має вирішити суд. Слухання призначили на вересень. Але сам Іван Мартинюк навряд чи зможе бути присутнім, адже його і самого судитимуть. Сьогодні йому виберуть запобіжний захід. А за замах на копа і поранення трьох людей йому світить не менше дев'яти років.

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали озброєного зловмисника, який поранив патрульного і ще одну людину на Голосіївському проспекті, після чого закрився у квартирі.

Як виявилося, конфлікт в ЖК "Парк Авеню" почався спочатку між старим і новим власником квартири.

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