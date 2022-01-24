Тіла лежать на дорозі: що відбувається на місці ДТП із фурою під Києвом – репортаж (фото)

У понеділок вранці, 24 січня, у селищі Калинівка Фастівського району, на автодорозі "Київ-Одеса" сталася смертельна ДТП. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", на місці працюють працівники поліції.
37-річний водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою Mercedes-Benz, яка стояла на узбіччі дороги. Наразі тіла загиблих лежать біля місця аварії.
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Як ми повідомляли раніше, водій легкового автомобіля та троє його пасажирів загинули.
Після встановлення всіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.
Найпоширеніші причини ДТП в Україні:
- перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
- порушення правил маневрування – 22%;
- порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
- недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
- порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
- п'яне керування – 5%.
Крім того, названі основні види ДТП:
- зіткнення;
- наїзд на автомобіль, що стоїть;
- наїзд на перешкоду;
- наїзд на пішохода;
- з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.