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Тіла лежать на дорозі: що відбувається на місці ДТП із фурою під Києвом – репортаж (фото)

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Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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24 січня, 11:30
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37-річний водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням
В аварії загинуло четверо людей
В аварії загинуло четверо людей / Фото: Колаж: Сьогодні

У понеділок вранці, 24 січня, у селищі Калинівка Фастівського району, на автодорозі "Київ-Одеса" сталася смертельна ДТП. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", на місці працюють працівники поліції.

37-річний водій автомобіля Daewoo не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажівкою Mercedes-Benz, яка стояла на узбіччі дороги. Наразі тіла загиблих лежать біля місця аварії.

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Тіла загиблих лежать біля розбитого авто
Тіла загиблих лежать біля розбитого авто / Фото: Сьогодні

Як ми повідомляли раніше, водій легкового автомобіля та троє його пасажирів загинули.

Від легкового автомобіля практично нічого не лишилося
Від легкового автомобіля практично нічого не лишилося / Фото: Сьогодні

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Після встановлення всіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Вантажівка стояла на узбіччі дорозі, коли в нього влетів легковик.
Вантажівка стояла на узбіччі дорозі, коли в нього влетів легковик. / Фото: Сьогодні

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне керування – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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