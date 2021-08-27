Жахливе вбивство на Подолі – чоловік розчленував свою дружину

Фрагменти тіла виявив батько підозрюваного і повідомив в поліцію

Батько підозрюваного виявив тіло невістки. Колаж "Сьогодні"

На проспекті Правди в Києві (Подільський район) сталося жахливе вбивство – чоловік виявив розчленоване тіло в квартирі.

Як раніше повідомляла поліція, о 11:40 їм подзвонив чоловік і повідомив, що виявив розчленоване тіло жінки в квартирі свого родича.

Як вдалося з'ясувати "Сьогодні" підозрюється в страшному злочині чоловік убитої.

"Розчленоване тіло жінки виявив в квартирі батько підозрюваного. Убита жінка – дружина підозрюваного", – повідомила нам прес-офіцер поліції Подільського району Києва Ганна Страшок.

Місце злочину. Фото поліції Києва

Правоохоронці оглянули приміщення, поспілкувалися із заявником і ймовірними свідками, а також продовжують встановлювати обставини злочину.

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