Знав про можливий замах. Нові подробиці смерті опозиціонера Шишова

Приятелька загиблого Віталія Шишова розповіла, що передумов до самогубства у нього не було ніяких – у хлопця було багато планів на життя

За словами приятельки опозиціонера, він не поставився серйозно до інформації про те, що на нього готується замах. Фото: колаж "Сьогодні"

Незадовго до смерті голові громадської організації "Білоруський дім в Україні" ("Беларускі дом ва Украіне") Віталію Шишову і його дівчині надійшла інформація, що готується операція щодо його усунення білоруською спецслужбою.

Реклама

Про це "Сьогодні" розповіла одна з білоруських емігранток в Україні.

"Віталій Шишов проявив безпечність і відразу ж поплатився за неї. Він не поставився до цього серйозно і тепер бачимо сумні підсумки цього", – сказала дівчина.

Білоруси, які переїхали до України, впевнені, що Шишова вбили.

Читайте також:

Реклама

Нові репресії в Білорусі: у найпопулярнішому ЗМІ – погром, головний редактор затриманий

"Важливо сказати, що він був не просто активістом, який стоїть з прапорцем на київському Майдані. Він багато чого робив, борючись з режимом в Білорусі. Саме тому його, мабуть, і вирішили усунути. В тому, що сталося вбивство, – в цьому ніхто не сумнівається. У Віталіка було безліч планів на життя, були прекрасні стосунки зі своєю дівчиною. Вони, до речі, зустрічаються півроку і у них зараз цукерково-букетний період. Так що передумов до самогубства не було взагалі жодних", – сказала дівчина, яка не захотіла називати своє ім'я в цілях безпеки.

На місці події проходять слідчі дії.

Раніше ми повідомляли, що в Мінську зник білоруський диспетчер Олег Галега, який вів переговори з пілотами літака Ryanair з Романом Протасевичем на борту.

Реклама

Також нагадаємо, білоруську легкоатлетку Христину Тімановську влада Білорусі намагалася насильно вивезти з Токіо, де вона перебувала на Олімпіаді, через її заяви про тренерів.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Смерть білоруса Шишова в Києві