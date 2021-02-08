"Без опалення в мінус 13": у Києві 86 будинків залишилися без гарячої води і тепла

Сьогодні вночі, 8 лютого, відбулося пошкодження трубопроводу на вулиці Лаврській, 13.
Про це повідомляє КМДА.
Аварійна бригада розпочала ремонтні роботи. Завершити їх планують сьогодні до кінця дня.
"Тимчасово послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води припинено в 86 житлових будинках", – йдеться в повідомленні.
Кияни почали обурюватися в Мережі.
"Але це не збіг. Аварії трапляються щотижня всю зиму. Опалення не буває кілька днів поспіль", – пише в Facebook Юлія Решітко.
Як стало відомо, пошкоджений трубопровід, був введений в експлуатацію 34 роки тому (в 1987 році).
Нагадаємо, в Києві 80% теплових мереж вичерпали свій нормативний строк експлуатації і потребують заміни.
Раніше ми писали, що ввечері 13 січня на вулиці Антоновича в Києві сталася масштабна НП. Через прорив труби окріп ринув на проїжджу частину і затопив торговий центр Оcean Plaza.
Нагадаємо, сьогодні Кабмін провів нараду з представниками органів місцевого самоврядування, де розглянули пропозиції від "Нафтогазу" і розробили механізми вирівнювання тарифів для всіх соціальних категорій .
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